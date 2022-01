Covid: Bernini (FI), accelerare su super green pass e vaccinazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha saputo distinguersi nel panorama nazionale ed internazionale per aver interpretato brillantemente i principi della corretta informazione" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- Il super green pass va esteso subito a tutte le attività lavorative se non vogliamo essere travolti dai contagi che crescono in modo esponenziale. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini, che aggiunge: "Nessuno, ad esempio, vuole il ritorno alla didattica a distanza, ma è illusorio pensare di risolvere il problema in una settimana dotando tutte le aule di adeguati impianti di aerazione, per cui la proposta dei governatori di garantire le lezioni in presenza ai vaccinati non può essere liquidata senza un adeguato approfondimento". "Le dichiarazioni di principio - prosegue - devono necessariamente fermarsi davanti al principio di realtà, oltre che alla logica della riduzione del danno, e non si può certo correre il rischio di trasformare la scuola, come i luoghi di lavoro, in un moltiplicatore del virus. Bisogna dunque mettere in campo ogni ulteriore strumento utile per incentivare le vaccinazioni, visto che già solo l’ipotesi dell’estensione del Super Green Pass ha fatto tornare le file agli hub”, conclude Bernini.(Com)