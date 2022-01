Serbia-Italia: ambasciatore Lo Cascio, importante successo referendum del 16 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia a Belgrado, Carlo Lo Cascio, ha auspicato per la Serbia un proseguimento nel 2022 del lavoro avviato con le riforme nel settore dello Stato di diritto. Secondo un comunicato dell'ambasciata d'Italia in Serbia, Lo Cascio ha inoltre sottolineato l'importanza del successo del referendum fissato in Serbia per il 16 gennaio che riguarda la materia della riforma del settore giudiziario. "Con l'avvio del 2022 è possibile analizzare quanto avvenuto nell'anno appena conclusosi che, nel complesso, considerata la particolare congiuntura, è stato positivo per la Serbia. Le autorità serbe hanno lavorato bene nel 2021, come testimoniato dalle equilibrate valutazioni e dalle raccomandazioni espresse dalla Commissione europea nell'ultimo Progress report. L'Italia, che intrattiene con la Serbia relazioni eccellenti e che coltiva legami profondi e ben radicati, ha sostenuto le raccomandazioni della Commissione quale giusto riconoscimento agli sforzi ed ai progressi di Belgrado", ha dichiarato l'ambasciatore, aggiungendo che l'impegno serbo è stato premiato con l'apertura del cluster 4 durante l'ultima Conferenza intergovernativa Serbia-Ue. "Una decisione, questa, con cui gli Stati membri hanno voluto mandare un messaggio di incoraggiamento ai cittadini di questo Paese e all'intera regione balcanica. Resta però ancora molto da fare e l'auspicio è che questo orientamento venga mantenuto per il 2022, un anno che presenterà da subito nuove sfide per la Serbia. Il riferimento è al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia del 16 gennaio, un appuntamento fondamentale su una riforma significativa e di grande interesse per tutti i cittadini, portata a termine dopo un articolato processo di consultazione con tutte le categorie interessate e che ha avuto un peso determinante per l'apertura del cluster 4", ha osservato Lo Cascio. (segue) (Seb)