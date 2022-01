Serbia-Italia: ambasciatore Lo Cascio, importante successo referendum del 16 gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'ambasciatore, inoltre, l'approvazione della riforma potrebbe dare un'ulteriore spinta al percorso europeo del Paese. "Per queste ragioni auspichiamo un esito favorevole del referendum", ha ancora osservato l'ambasciatore. A livello economico, ha poi ricordato Lo Cascio, il quadro generale è positivo con un interscambio tra Italia e Serbia, malgrado le oggettive difficoltà poste dalla pandemia, che è tornato a crescere a ritmi molto sostenuti (+ 24,6 per cento), persino più alti rispetto al 2019. "Il nostro obiettivo è continuare a crescere, non solo rafforzando le nostre posizioni commerciali tradizionali, ma anche esplorando nuovi settori di collaborazione come la transizione ecologica, l'efficientamento energetico e le infrastrutture", ha dichiarato l'ambasciatore. "Il lavoro svolto dalla Serbia è stato in definitiva efficace e valevole. L'augurio è che le istituzioni serbe, nei mesi a venire, proseguano il lavoro già avviato, continuando a mostrare la stessa determinazione e lo stesso impegno per l'adozione e l'attuazione delle riforme nel settore dello Stato di diritto", ha concluso Lo Cascio. (Seb)