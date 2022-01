Regno Unito: sindacato Unite chiede a governo di impiegare acciaio britannico nel progetto ferroviario HS2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato britannico Unite ha chiesto al governo di fissare obiettivi chiari per l'uso dell'acciaio prodotto nel Regno Unito nel progetto ferroviario HS2. Come riferisce il quotidiano “The Guardian”, rispondendo in parlamento a due interrogazioni inviate dai parlamentari laburisti a dicembre, il sottosegretario ai Trasporti Andrew Stephenson ha ammesso che non esiste "nessun obiettivo formale" per l'uso dell'acciaio del Regno Unito nella sua costruzione. Nonostante i tagli al piano originale, HS2 è ancora una parte importante del programma ferroviario integrato da 96 miliardi di sterline del Regno Unito e sarà il più grande progetto infrastrutturale in Europa, che richiederà milioni di tonnellate di acciaio per costruire i binari, le stazioni e le gallerie. Unite ha affermato che l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea avrebbe dovuto rendere più facile per il governo garantire che i prodotti britannici fossero utilizzati nei progetti infrastrutturali. Più di 33 mila persone sono impiegate in 1.100 aziende siderurgiche in tutto il Regno Unito.(Rel)