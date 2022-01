Recovery: Ue, richiesta primo esborso Italia ricevuta 30 dicembre ora valutiamo risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha ricevuto il 30 dicembre la richiesta dell'Italia per il primo pagamento nell'ambito del Next Generation Eu e ora l'esecutivo europeo ha due mesi di tempo per verificare che il Paese abbia raggiunto gli obiettivi stabiliti nel piano di ripresa e resilienza, requisito necessario per l'esborso. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer. "Posso confermare che abbiamo ricevuto la richiesta dall'Italia il 30 dicembre" per il primo pagamento nell'ambito del meccanismo di ripresa e resilienza (Rrf) del Next Generation Eu "e ora abbiamo bisogno di valutare se l'Italia ha completato gli obiettivi e i traguardi stabiliti per questo pagamento e lo faremo il prima possibile", ha detto. (segue) (Beb)