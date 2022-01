Recovery: Ue, richiesta primo esborso Italia ricevuta 30 dicembre ora valutiamo risultati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende, l'Italia ha inviato alla Commissione una richiesta di erogazione di 21 miliardi di euro di sostegno finanziario, al netto del prefinanziamento. I pagamenti nell'ambito dell'Rrf sono basati sui risultati e subordinati all'attuazione degli investimenti e delle riforme delineati nel piano di ripresa e resilienza. Questo vale per l'Italia come per tutti i Paesi in cui i piani di ripresa e resilienza sono in fase attuativa. La prima richiesta di pagamento dell'Italia riguarda 51 tappe fondamentali che coprono diverse riforme nei settori della giustizia, della pubblica amministrazione, dell'audit e del controllo, dell'istruzione, delle politiche attive del mercato del lavoro, del digitale e del turismo, nonché della semplificazione della legislazione in settori come rifiuti, acqua e trasporto ferroviario. La Commissione dispone ora di due mesi per valutare la richiesta. Poi invierà la sua valutazione preliminare del rispetto da parte dell'Italia delle tappe fondamentali e degli obiettivi richiesti per questo pagamento al Comitato economico e finanziario (Cef) del Consiglio. (Beb)