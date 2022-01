India: Kashmir, forze di sicurezza uccidono ricercato appartenente a Lashkar-e-Taiba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un comandante dell’organizzazione terroristica Lashkar-e-Taiba (Let) da tempo ricercato è stato ucciso oggi dalle forze di sicurezza in un conflitto a fuoco nel Territorio indiano di Jammu e Kashmir, a Srinagar. Lo ha reso noto la polizia territoriale, precisando che l’uomo ucciso è stato identificato come Salim Parray. La polizia ha aggiunto che nell’area è ancora in corso l’operazione di sicurezza. Sempre oggi la Forza di sicurezza di frontiera (Bsf) ha riferito che un sospetto infiltrato dal Pakistan è stato ucciso nel distretto di Samba, nella zona di Arnia. Ieri l’Esercito indiano ha comunicato di aver sventato un tentativo di infiltrazione nel distretto di Kupwara, settore di Keran, e di aver “neutralizzato” un terrorista identificato come Mohammed Shabbir Malik, di cittadinanza pachistana. (segue) (Inn)