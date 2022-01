Vaccino: Toti, spero che governo metta obbligo per lavorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Speriamo che il Governo metta al più presto l’obbligo vaccinale per il mondo del lavoro. Questo Paese non può fermarsi per colpa di una minoranza che si ostina a negare la scienza". Lo scrive sui social il governatore della Liguria e cofondatore di Coraggio Italia Giovanni Toti. "Il virus è tornato a correre ma il numero delle vittime in Liguria è molto lontano da quello dello scorso anno", spiega. "156 decessi negli ultimi due mesi del 2021 a fronte dei 1.097 dello stesso periodo del 2020, 7 volte in meno. La variante Omicron, la più contagiosa in assoluto, ha fatto schizzare i casi positivi ma la maggior parte dei liguri sta affrontando la malattia a casa, praticamente come un’influenza. La differenza? La fa il vaccino! L’unica arma per evitare le conseguenze peggiori del Covid. Solo con i vaccini, che dimostrano di funzionare anche sulla Omicron, vinceremo questa guerra contro il virus", conclude. (Com)