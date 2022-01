Haiti: omicidio Moise, oggi Giamaica rimpatria in Colombia sospettato Palacios (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un'inchiesta del "New York Times", l'ex presidente di Haiti stava redigendo una lista di nomi di politici e uomini d'affari ritenuti coinvolti in un traffico di stupefacenti, da consegnare alle autorità Usa. Moise avrebbe dato istruzioni di "non risparmiare nessuno", includendo nella lista chiunque fosse coinvolto nel presunto traffico, compresi finanziatori economici e sponsor politici della sua ascesa alla presidenza. La ricostruzione della testata, che cita i "quattro alti funzionari" incaricati di stilare il documento, spiegherebbe parte della dinamica dell'omicidio, così come è stata ricostruita dalla moglie del politico, Martine Moise. La donna, fintasi morta dopo l'irruzione di un commando di colombiani, ha assistito a una frenetica perquisizione della camera da letto, chiusa solo dopo che gli uomini avevano detto ad alta voce, e probabilmente a una ricetrasmittente collegata con il capo delle operazioni, di aver "trovato il documento". (segue) (Mec)