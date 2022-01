Germania: industria difesa mette in guardia da legge su esportazioni militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria della difesa tedesca ha messo in guardia il governo federale dall'adottare una legge "restrittiva" sulle esportazioni militari, che potrebbe danneggiare la competitività del settore. “Le dichiarazioni iniziali degli esponenti del nuovo governo federale indicano che le esportazioni di armi verso paesi al di fuori dell'Ue e della Nato saranno presto quasi fuori questione”, ha affermato l'amministratore delegato dell'Associazione federale dell'industria della sicurezza e della difesa tedesca (Bdsv), Hans Christoph Atzpodien. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la preoccupazione è che il provvedimento finisca per avvantaggiare altri stati membri dell'Ue, riducendo le possibilità per le aziende tedesche degli armamenti di partecipare a progetti europei per la difesa. Al riguardo, Atzpodien ha avvertito che la legge “consoliderà ulteriormente le restrizioni all'esportazione” di armi di fabbricazione tedesca. Ciò renderebbe “ancora più difficile la cooperazione internazionale” in materia di armamenti. (segue) (Geb)