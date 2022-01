Germania: industria difesa mette in guardia da legge su esportazioni militari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atzpodien ha quindi chiesto un'armonizzazione europea dei controlli sulle esportazioni di armi, quale “unico modo per rendere possibile la cooperazione internazionale” sulla questione. Iniziative di singoli Paesi non funzionerebbero, secondo l'amministratore delegato del Bdsv. Negli ultimi anni, la Germania ha perseguito una politica di esportazione di armi più restrittiva rispetto ad altri Stati come Francia, Spagna o Regno Unito. Con la prevista legge sulle esportazioni militari, il governo federale intende limitare le forniture ai Paesi terzi, ossia non appartenenti né all'Ue né alla Nato. A oggi, la materia è disciplinata dalle linee guida dell'esecutivo tedesco, non da una normativa specifica. (Geb)