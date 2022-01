Speciale difesa: Usa, positivo il segretario della Difesa Austin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario della Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha annunciato ieri, 2 dicembre, di essere risultato positivo al coronavirus. "Sono risultato positivo al Covid-19. Ho richiesto il test dopo aver esibito sintomi a casa, mentre mi trovavo in aspettativa", ha spiegato tramite una nota il segretario. Austin ha precisato di accusare sintomi lievi, ed ha spiegato che trascorrerà in casa i prossimi cinque giorni di quarantena. "Nelle prossime settimane intendo partecipare nei limiti del possibile agli incontri e alle discussioni virtuali necessari alla mia consapevolezza situazionale e alla mia capacità decisionale", conclude la nota del segretario. Pochi giorni fa i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno ridotto da 10 a cinque giorni il periodo di quarantena per le persone risultate positive al coronavirus ma asintomatiche o paucisintomatiche. (Nys)