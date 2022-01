Speciale difesa: Andries (Safran), variante Omicron del Covid "crea incertezza a breve termine"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La variante Omicron del coronavirus crea "incertezze a breve termine" nel settore aeronautico. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro", Olivier Andries, amministratore delegato di Safran, gruppo attivo nel settore della difesa e dell'aerospaziale. Andries si dice però "ottimista" perché "ogni volta che le frontiere riaprono i passeggeri affluiscono". Safran conta di tornare ad una situazione pre Covid per la fine del 2022 sul mercato delle tratte medie. Tra le principali sfide di questo nuovo anno, spiega l'amministratore delegato, c'è la risposata all'aumento di produzione deciso da Airbus, che prevede di passare da 45 a 65 aerei A320neo prodotti ogni mese entro il 2023. A questa si aggiunge Boeing che prevede 31 737Max entro la primavera del 2022. "Abbiamo preso degli impegni per i prossimi due anni questo si traduce per Safran con un aumento della produzione del motore Leap, da 800 a 2 mila esemplari all'anno tra il 2020 e il 2023", afferma Andries. (Frp)