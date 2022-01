Energia: Marocco, fissato nuovo obiettivo dell’80 per cento di rinnovabili entro il 2050

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco ha recentemente consegnato alle Nazioni Unite la sua nuova strategia energetica a lungo termine, ponendosi come obiettivo il raggiungimento dell’80 per cento del mix energetico proveniente da fonti rinnovabili entro il 2050. Lo rende noto il portale informativo “Le 360”, secondo il quale il Regno è in linea con la sua strategia di sviluppo sostenibile “per affrontare al meglio le nuove sfide climatiche” raggiungendo il 70 per cento dell’energia da fonti rinnovabili nel 2040 e l’80 per cento nel 2050. "Il rapido e continuo calo del costo delle energie rinnovabili e dello stoccaggio favorisce la direzione intrapresa dal Marocco e autorizza l'adozione di strategie di decarbonizzazione molto ambiziose incentrate sulla produzione di energia e idrogeno verde", ha affermato la ministra della Transizione energetica e dello Sviluppo sostenibile del Marocco, Leila Benali, in occasione della presentazione della nuova tabella di marcia. Il nuovo piano prevede anche l’aumento dell’utilizzo dei mezzi elettrici in diversi settori dell’industria, dell’edilizia e dei trasporti e il potenziale sviluppo dell’idrogeno verde per la decarbonizzazione dell’industria e del trasporto di merci su strada. Secondo la fonte, il nuovo obiettivo prefissato dal Regno nordafricano vuole anche stimolare l’economia circolare, ridurre e valorizzare i rifiuti, nonché sviluppare ecosistemi agricoli e forestali sostenibili e pozzi per lo stoccaggio della Co2. Il nuovo piano prevede anche una nuova generazione di città intelligenti, grazie all’integrazione delle tecnologie dedicate alla transizione digitale nei diversi settori socio-economici.(Mar)