Colombia: Spagna dona oltre 5 milioni di dosi vaccino Pfizer-BioNTech

- Il governo spagnolo donerà nelle prossime settimane alla Colombia oltre 5 milioni di dosi del vaccino Pfizer-BioNTech contro il Covid-19 attraverso il meccanismo Covax dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). "In linea con la sua difesa incondizionata di un accesso equo e universale ai vaccini contro il Covid-19 e nel contesto della buona gestione sanitaria del governo colombiano, la Spagna si prepara a donare un nuovo lotto di 5.488.470 dosi di vaccini Pfizer nelle prossime settimane", ha annunciato l'ambasciata spagnola in una nota. Secondo i dati della piattaforma "Our World in Data", dell'Università di Oxford, in Colombia è stato immunizzato il 55,4 per cento della popolazione. (segue) (Mec)