Difesa: Russia, all'esercito nel 2022 destinati oltre 400 mezzi corazzati e da combattimento

- Oltre 400 tra carri armati, mezzi corazzati e veicoli da combattimento di fanteria entreranno in servizio nell'esercito russo nel corso del 2022. Lo riferisce l'ufficio stampa del ministero della Difesa russo, sottolineando che si tratta di modelli moderni e all'avanguardia, "che si sono dimostrati operativi con successo in varie zone climatiche". Precedentemente il viceministro della difesa russo, Dmitrij Bulgakov, aveva dichiarato che Mosca è al primo posto nel mondo in termini di numero di carri armati, veicoli da combattimento di fanteria e sistemi di lancio multiplo di razzi. (Rum)