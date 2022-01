Messina: sparatoria, un morto e un ferito grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera a Messina si è verificata una sparatoria nella quale è stato ucciso Giovanni Portogallo, 31 anni, messinese, personaggio noto alle forze dell'ordine. E' stato ricoverato in terapia intensiva al Policlinico di Messina, un trentacinquenne rimasto ferito nel corso dell'agguato. Sono in corso le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Messina, coordinati dalla procura, per fare luce sull'accaduto. I sospetti convergerebbero su un pregiudicato, un altro soggetto è stato rilasciato dopo essere stato interrogato. (Ren)