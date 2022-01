Francia: ministro Salute, siamo arrivati a una forma di immunità anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Visto il tasso i contagi da coronavirus in Francia e nel resto del mondo, è probabile che si sia arrivati ad una "forma di immunità". Lo ha detto il ministro della Salute francese, Olivier Veran, ai microfoni dell'emittente radiofonica "France Inter". Dopo la prima ondata tra "il 4 e il 5 per cento della popolazione aveva raggiunto una forma di immunità", ha detto Veran, aggiungendo che dopo l'ondata di Omicron il dato arriverà al 50 per cento, ma anche del 100 per cento con la vaccinazione. "Affrontiamo due minacce abbastanza distinte", ha detto Veran facendo riferimento alle varianti Delta e Omicron. Quest'ultima è "meno pericolosa" ma rischia di riempire i letti di ospedali creando un "disfunzionamento della società".(Frp)