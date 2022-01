Covid: la Regione ritorna in zona gialla, riapre il maxi-hub del Valentino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le lancette del Piemonte tornano indietro nel tempo di ben 28 settimane. La Regione ha resistito più di altre allo scoppio della quarta ondata di Coronavirus, ma l'avanzare dei ricoveri e dei casi alla fine ha fatto ritornare il Piemonte in zona gialla. Una situazione che, a livello pratico, non cambierà le abitudini dei piemontesi. Le regole sono le stesse attualmente in vigore nella zona bianca, ovvero l'uso delle mascherine all'aperto e i vari obblighi di accesso connessi al Green Pass. Intanto, oggi riaprirà il maxi-hub vaccinale del parco del Valentino, che tornerà ad essere uno dei principali centri nevralgici per la campagna di somministrazioni, ora concentrata sulle terze dosi. (Rpi)