Cultura: Franceschini su Celati, giorno triste, scompare grande intellettuale del Novecento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con dolore apprendo della scomparsa di Gianni Celati, un grande intellettuale del Novecento, un autore mai banale, uno straordinario traduttore che ha studiato con maestria la lingua italiana e le sue sonorità". Queste le parole del ministro della Cultura, Dario Franceschini, alla notizia della morte di Gianni Celati. "È un giorno triste per la letteratura e per il nostro Paese che perde anche un attento osservatore che ha saputo raccontare con semplicità l'Italia meno conosciuta, l'Italia dell'altrove. Mi stringo ai familiari e agli amici di Gianni Celati in questo triste giorno", conclude.(Com)