Spagna: Puigdemont, detenuti Eta subiscono violazioni diritti fondamentali

- I detenuti dell'ex organizzazione terroristica basca Eta subiscono violazioni dei diritti fondamentali che nessuna società può "tollerare". Lo ha affermato l'ex presidente della Catalogna e leader del partito indipendentista Uniti per la Catalogna (JxCat), Carles Puigdemont, in un video a sostegno di una serie di manifestazioni che si terranno l'8 gennaio in diverse città dei Paesi Baschi a sostegno dei detenuti dell'Eta. Secondo Puigdemont, i detenuti dell'ex organizzazione terroristica dovrebbero poter godere della libertà, della revisione delle pene o semplicemente di un riavvicinamento alle loro case e famiglie. "Questo non sta succedendo e sono violazioni dei diritti fondamentali che nessuna società decente può ammettere e tacere quando si verificano", ha attaccato il leader pro indipendenza. Per Puigdemont i Paesi Baschi sono una "nazione sorella" con cui la Catalogna "condivide molte lotte". "Vorrei essere presente per sostenere la mobilitazione, ma purtroppo in Spagna c'è qualcosa di persistente che è lo stato di repressione che non ha niente a che vedere con la giustizia e con il diritto alla libertà democratica", ha dichiarato Puigdemont nel suo messaggio. (Spm)