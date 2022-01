Imprese: da Intesa Sanpaolo 5 milioni di euro a Novamobili per crescita sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita sostenibile al centro del progetto di crescita di Novamobili spa, azienda del Gruppo Battistella leader in Italia nei sistemi di arredamento e finanziato da Intesa Sanpaolo con 5 milioni di euro, assistito dalla Garanzia Green di Sace. Un intervento che - si legge in una nota - rientra nell’ambito dell’impegno del Gruppo bancario per dare supporto agli investimenti legati al Pnrr. Novamobili fa parte di Battistella Company, gruppo nato nel 1953 a Pieve di Soligo (Tv), realtà industriale tra le più significative nel settore dell'arredo in Italia per la produzione di arredi e sistemi. Una solida tradizione artigiana, un know-how altamente specializzato e lo sviluppo di nuove tecnologie - nel segno di una cultura sostenibile - sono i valori che caratterizzano il percorso di Battistella Company, la qualità e la creatività delle sue proposte. Intesa Sanpaolo ritiene fondamentale promuovere lo sviluppo di una economia sostenibile, favorendo lo sviluppo di tale cultura e riconoscendo la rilevanza degli investimenti che vengono inquadrati nei tre criteri guida, denominati Esg. In questa ottica il Gruppo ha lanciato uno strumento di finanziamento a medio-lungo termine denominato S-Loan specificatamente disegnato per accompagnare gli sforzi delle imprese nella direzione di una maggiore sostenibilità sotto il profilo ambientale, sociale e di governance di impresa, valorizzando gli investimenti dedicati grazie anche alla individuazione di indicatori di performance condivisi. S-Loan sostiene le esigenze di medio-lungo termine delle imprese con condizioni dedicate agevolate, grazie alle riduzioni di tasso che saranno riconosciute al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento in ambito Esg. Al raggiungimento dei KPI, sarà riconosciuto uno sconto sul finanziamento al fine di premiare i risultati conseguiti. S-Loan è un finanziamento che premia i comportamenti virtuosi in ambito sostenibilità. (segue) (Com)