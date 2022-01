Imprese: da Intesa Sanpaolo 5 milioni di euro a Novamobili per crescita sostenibile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’operazione - ha dichiarato Mario Battistella, presidente di Novamobili - nasce dalla volontà dell’azienda di ampliare la propria capacità produttiva con particolare attenzione allo sviluppo di una cultura economica sostenibile. Il progetto permetterà quindi la sostituzione di un complesso industriale datato con uno nuovo, caratterizzato dalle migliori tecnologie costruttive ed impiantistiche, che permetteranno un significativo contenimento del consumo di energia termica ed elettrica, grazie al migliore isolamento termico ed alle migliori tecnologie legate all’autoproduzione ed autoconsumo della corrente elettrica, nonché una generale bonifica dell’area attraverso mirati interventi di smaltimento in sicurezza". “L’operazione con il Gruppo Battistella – ha dichiarato Francesca Nieddu, direttrice regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia di Intesa Sanpaolo - conferma l’impegno di Intesa Sanpaolo per ridefinire le strategie d'impresa in chiave innovativa e sostenibile, assicurando il supporto finanziario per gli investimenti con una forte valenza in termini di sostenibilità sotto il profilo ambientale, sociale e di governance di impresa, in coerenza con le iniziative del Pnrr. Per favorire questo percorso il Gruppo ha messo a disposizione delle imprese un plafond di 2 miliardi di euro per gli S-Loan, linea specifica per supportare la transizione sostenibile, e una ampia gamma di servizi di consulenza specialistica”. “Siamo orgogliosi – ha sottolineato Alberto Turchetto responsabile Mid Corporate del Nord-Est di Sace - di supportare i piani di crescita sostenibile di Novamobili, impegnata a investire in una produzione responsabile, coerentemente con gli obiettivi del Green New Deal. Con questa operazione, in linea con il ruolo di primo piano che SACE ricopre nell’ambito della transizione ecologica del Paese, ci confermiamo ancora una volta al fianco di un’eccellenza del design Made in Italy e, in sinergia con Intesa Sanpaolo, in favore di progetti in grado di agevolare una crescita economica sostenibile e inclusiva”, ha concluso. (Com)