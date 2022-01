Energia: premier Polonia, occorre riformare sistema Ue di scambio delle quote di emissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema di scambio delle quote di emissione dell’Unione europea (Ets) va riformato perché è inadeguato. E’ quanto sostiene il premier della Polonia, Mateusz Morawiecki, in un articolo scritto per il portale “Euractiv”. I prezzi dell’energia sono “fuori controllo” e “minacciano la sicurezza finanziaria delle persone qualunque”, le quali “hanno già sofferto per la crisi pandemica”. Non solo, ma tutto questo “mina la fiducia dei cittadini nella politica climatica dell’Ue”. L’idea che questa politica climatica debba seguire il sentiero imboccato senza se e senza ma è contraria all’idea di “una transizione energetica equa” difesa dalla Polonia e da altri Paesi. Secondo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, “i prezzi in aumento dei certificati sono un forte incentivo economico per le imprese a diventare più efficienti e passare a una produzione pulita”. Tuttavia, sottolinea Morawiecki, l’Ets doveva “incoraggiare le imprese a un’evoluzione razionale, non imporre un ritmo che ne minaccia la crescita”. (segue) (Vap)