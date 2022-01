Energia: premier Polonia, occorre riformare sistema Ue di scambio delle quote di emissione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un rapido aumento dei prezzi non è un incentivo positivo ma “una barriera che ostacolerà migliaia di compagnie”, ha continuato. “Prezzi stabili e prevedibili sono cruciali per una transizione responsabile” e “i problemi di fornitura aumentano significativamente il prezzo del cibo e contribuiscono all’inflazione crescente”, ha affermato Morawiecki. Affinché l’Ets diventi più equo, occorrono due elementi. In primo luogo, servono soluzioni regolatorie e di supervisione adeguate per scongiurare bolle speculative. In secondo luogo, va ridotta la pressione esercitata sui certificati di emissione da parte della Riserva stabilizzatrice del mercato (Msr). “Gli anni a venire saranno un test per la politica climatica dell’Ue. La chiave del suo successo è il progresso nella riduzione delle emissioni di CO2. Dobbiamo tuttavia ricordare che la riduzione delle emissioni non è un fine in sé. L’obiettivo è di costruire città pulite e vivibili per tutti noi”, ha scritto il premier polacco. (segue) (Vap)