Energia: premier Polonia, occorre riformare sistema Ue di scambio delle quote di emissione (3)

- Il capo del governo di Varsavia non ha dimenticato di menzionare il ruolo svolto dalla Russia nella situazione, con i prezzi dell’energia che sono diventati uno strumento di un “gioco geopolitico”. Secondo Morawiecki, la dipendenza energetica del continente e il suo eccessivo affidamento sulle importazioni da parte di un grande fornitore come Mosca è una situazione contraria agli interessi dell’Ue, come lo è il progetto del gasdotto Nord Stream 2. (Vap)