Libia: deputato Al Arfi, a breve audizione di Al Sayed presso Camera dei rappresentanti (3)

- Sul fronte della sicurezza, tuttavia, i mercenari stranieri continuano a rappresentare un ostacolo in Libia. E questo nonostante il piano per il loro ritiro sarebbe ormai pronto, stando a quanto dichiarato da Faraj al Sawa, membro del Comitato militare misto 5+5 (formato da cinque membri dell’ex Governo di accordo nazionale e altri cinque dell’autoproclamato Esercito nazionale libico con sede a Bengasi). Parlando ai media locali, l’ufficiale militare originario dell’est della Libia ha detto che il piano è stato sviluppato con l'approvazione di tutti i membri del comitato e delle Nazioni Unite, a condizione che l'uscita dei mercenari avvenga “in simultanea da entrambe le parti”. Secondo le stime dell’Onu, nel Paese ci sarebbero circa 20 mila mercenari stranieri portati dalla Turchia (a sostegno delle autorità dell’ovest della Libia) e da Russia ed Emirati Arabi Uniti (in appoggio alle forze dell’est). Secondo Al Sawa, “il processo di espulsione sarà simultaneo” e dovrà “cessare contemporaneamente”. Attualmente, ha aggiunto l’ufficiale della Cirenaica, si è ancora in attesa “dell'approvazione del governo e dei funzionari della regione occidentale per avviare l’espulsione”. (Lit)