Scuola: Regione Sicilia, domani presentazione "Piano di contrasto alla povertà educativa"

- Le risorse del governo Musumeci alle scuole siciliane per combattere la dispersione scolastica e la povertà educativa. La distribuzione dei fondi e i progetti messi in campo dagli istituti, per la realizzazione del "Piano straordinario per il contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa per il triennio 2021-2023", frutto del lavoro congiunto tra la Regione Siciliana, il ministero dell'Istruzione e l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, saranno presentati alla stampa domani alle 10.30, a Palazzo Orléans (Sala Alessi), a Palermo. Lo ha reso noto la Regione Sicilia. Interverranno il presidente della Regione Nello Musumeci, l'assessore regionale all'Istruzione Roberto Lagalla, il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia Stefano Suraniti e il dirigente generale del dipartimento Istruzione della Regione Antonio Valenti. (Ren)