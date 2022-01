Covid: assessore Lazio, corriamo più della variante, oggi record vaccinazioni, grazie a sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un lavoro straordinario" quello di medici e infermieri che nel Lazio hanno lavorato nel corso di tutte le festività natalizie: il 25 dicembre, il 26, la notte di san Silvestro fino allo scoccare del nuovo anno e anche il primo gennaio. L'assessore alla Sanità e integrazione sociosantaria del Lazio Alessio D'Amato oggi ha visitato il centro vaccinale dell'Eur a piazzale Quadrato della Concordia per ringraziare gli operatori del loro lavoro. "Bisogna correre più della variante" omicron, ha detto D'Amato. "Oggi raggiungeremo il record delle vaccinazioni a Roma e nel Lazio e anche qui all'Eur con un intero 'Palazzo delle vaccinazioni', così l'abbiamo ribattezzato, due piani che possono raggiungere oltre le 3 mila somministrazioni in un giorno. Quindi uno sforzo straordinario e" per questo "vanno ringraziati i nostri operatori". (Rer)