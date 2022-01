Donbass: separatisti Lpr, veicoli blindati Ucraina schierati in centri abitati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Veicoli blindati delle forze di sicurezza ucraine sono stati individuati nel villaggio di Novozvanovka, nei pressi della linea di contatto nel Donbass, in violazione delle disposizioni sull'armistizio. Lo afferma un portavoce delle milizie dell'autoproclamata repubblica popolare di Luhansk (Lpr), costituita da ribelli separatisti filorussi. Inoltre, secondo la stessa fonte, le forze di sicurezza ucraine avrebbero soppresso i segnali elettronici di controllo dei droni da parte della missione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), nei pressi del villaggio di Orekhovo e della città di Zolotoye, nella regione di Luhansk, per nascondere il proprio equipaggiamento militare. (Rum)