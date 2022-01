Sudan: Usa su dimissioni premier Hamdok, trovare consenso su formazione governo civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno esortato i leader sudanesi a garantire la formazione di un governo civile e a porre fine alla violenza contro i manifestanti dopo che il primo ministro Abdalla Hamdok ha annunciato ieri sera le sue dimissioni. "Dopo le dimissioni del primo ministro Hamdok, i leader sudanesi dovrebbero mettere da parte le differenze, trovare consenso e garantire il mantenimento del governo civile", ha affermato in un tweet l'ufficio del dipartimento di Stato Usa per gli affari africani, aggiungendo che qualsiasi nuova nomina dovrebbe seguire l'accordo di condivisione del potere raggiunto nel 2019. "Il prossimo primo ministro e gabinetto del Sudan dovrebbero essere nominati in linea con la dichiarazione costituzionale per raggiungere gli obiettivi di libertà, pace e giustizia del popolo", afferma la nota, invocando la cessazione delle violenze. Hamdok è considerato un partner chiave per la comunità internazionale mentre il Sudan sta cercando di uscire da decenni di isolamento in cui era piombato durante la presidenza trentennale di Omar al Bashir. (segue) (Res)