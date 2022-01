Lituania-Taiwan: Taipei assorbe esportazioni di rum originariamente destinate alla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan ha acquistato un lotto di 20.400 bottiglie di rum prodotto in Lituania, inizialmente destinate al mercato della Repubblica Popolare Cinese. Lo ha riferito la società statale Taiwan Tobacco and Liquor Corporation (Ttl), precisando che il produttore lituano Mv Group ha deciso di reindirizzare la spedizione a Taipei nel quadro della disputa commerciale in atto con la Cina continentale. Il lotto sarà così re-etichettato e destinato ai consumi dell'Isola. (segue) (Cip)