Lituania-Taiwan: Taipei assorbe esportazioni di rum originariamente destinate alla Cina (2)

- Lo scorso dicembre, Vilnius aveva lamentato un certo ostruzionismo dall'autorità doganale cinese, accusata di aver bloccato le importazioni per via della solidarietà manifestata a Taiwan. Pechino, che rivendica la propria sovranità sull'Isola, avrebbe agito in risposta all'apertura di un informale ufficio di rappresentanza nello Stato baltico con il nome di "Taiwan", piuttosto che con il consueto "Taipei cinese". Il blocco delle importazioni era stato accertato lo scorso 7 dicembre dall'Unione europea, il cui intervento nella questione era stato richiesto dal ministro degli Esteri lituano, Gabrielius Landsbergis. Il 22 dicembre, la Cina ha respinto le accuse attraverso il portavoce del proprio ministero degli Esteri, Zhao Lijian, il quale ha definito le denunce "prive di fondamento". (Cip)