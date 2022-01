Francia: attività manifatturiera a dicembre rallenta ma continua a crescere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia l'attività manifatturiera a dicembre ha continuato a crescere, seppure a ritmi più contenuti rispetto al mese precedente. È quanto emerge dalle stime dell'istituto Ihs Markit di Londra. L'indice composito è sceso a 55,6 punto contro i 55,9 punti di novembre. Un dato superiore alla soglia di 50 indica un'espansione dell'attività. Il calcolo viene effettuato sulla base di dati raccolti presso 400 aziende. Nonostante le difficoltà di approvvigionamento, il dato di dicembre fa sperare in una "congiuntura più favorevole nel settore manifatturiero francese nel corso dei prossimi mesi", ha detto Joe Hayes, economista per Ihs Markit. (Frp)