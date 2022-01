Covid: assessore Lazio, casi in aumento ma niente paura, terapie intensive sotto controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio ieri si sono registrati circa 8 mila nuovi positivi al Covid 19, con un rapporto positivi-tamponi, in linea con il resto d'Italia, del 22 per cento, percentuale di oltre il doppio rispetto al giorno precedente. "Non dobbiamo spaventarci di questi dati perché i casi positivi, probabilmente, sono destinati ad aumentare. Il dato importante riguarda le complicanze, ovvero le occupazioni in terapia intensiva e in area medica: su quello abbiamo un costante monitoraggio, è una situazione migliore di quella di un anno fa e questo ci conforta sull'importanza dei vaccini". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, a margine della visita al centro vaccinale anti Covid dell'Eur a piazzale Quadrato della Concordia. "La vaccinazione è la strada maestra, non ci sono alternative", ha aggiunto.(Rer)