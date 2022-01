Salute: Valle d'Aosta, nuove disposizioni per cura, riabilitazione e sostegno di pazienti e loro familiari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le nuove disposizioni regionali - ha evidenziato ancora l’Assessore Barmasse - sono l’esito del proficuo lavoro di collaborazione e di confronto svolto nei mesi passati tra i referenti competenti dell’Assessorato Sanità, salute e politiche sociali, dell’Azienda Usl Valle d’Aosta, dei soggetti privati erogatori dei trattamenti di cui trattasi, nonché delle associazioni dei pazienti psichiatrici e con dipendenze patologiche, importanti interlocutori con i quali si intendono continuare a svolgere regolari momenti di riflessione e valutazione circa l’applicazione dei nuovi requisiti e per la messa a punto di un modello di presa in cura che, anche per le peculiarità geografiche della nostra regione, possa sempre più garantire efficaci risposte a livello di servizi territoriali”. (Ren)