Afghanistan-Russia: talebani annunciano incontro con investitori russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice primo ministro afgano, Abdul Salam Hanafi, ha incontrato una delegazione di investitori russi e dell'Afghanistan. Lo ha riportato questa mattina dal vice rappresentante ufficiale dei talebani, Inamulla Samangani, sul proprio profilo Twitter. Secondo Samangani, che non ha specificato quali uomini d'affari fossero presenti all'incontro, sono stati discussi in dettaglio la creazione di imprese per l'estrazione e la lavorazione di petrolio e gas in Afghanistan. Inoltre si è parlato anche della creazione di impianti per la produzione di cemento e leghe metalliche, con almeno un investitore russo che avrebbe espresso interesse a finanziare dei progetti. (Res)