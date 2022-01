Mauritania: Comitato nazionale diritti umani, bene contatto ex presidente con sua famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato nazionale per i diritti umani della Mauritania ha espresso soddisfazione per il fatto che i membri della famiglia dell'ex presidente Mohamed Ould Abdel Aziz e la sua squadra di difesa siano riusciti "a contattarlo e verificare le sue condizioni, dopo che si era ammalato". Lo ha reso noto lo stesso comitato in una nota, sottolineando che ogni persona in una situazione di detenzione ha pieno diritto alle cure necessarie come diritto fondamentale. (Res)