Tunisia: movimento islamista Ennahda denuncia "sequestro" vicepresidente Bhiri

- Il movimento islamico tunisino Ennahda ha espresso preoccupazione per le possibili ripercussioni sulla salute del leader di spicco del movimento ed ex ministro della Giustizia, Noureddine Bhiri, posto venerdì 31 dicembre 2021 agli arresti. Il partito tunisino ha accusato, in un comunicato diffuso ier, le autorità tunisine di aver “rapito” Bhiri, portandolo in una” destinazione sconosciuta e privandolo delle medicine, nonostante soffre di malattie croniche”. Il movimento ha richiesto di rivelare il luogo di "detenzione" del suo leader e di fornirgli assistenza sanitaria immediata, ritenendo il presidente della Repubblica Kais Saied ed il ministro dell’Interno Taoufik Charfeddine responsabili della sua salute fisica. Il partito ha quindi lanciato un appello alle autorità sanitarie tunisine, alla Mezzaluna Rossa e alla Croce Rossa internazionali ad "intervenire urgentemente per salvargli la vita". (Tut)