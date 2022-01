Tunisia: leader reazionaria Moussi, consultazioni online opache e poco credibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- *La consultazione elettronica che il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha proposto di organizzare per raccogliere proposte per la stesura di una nuova Costituzione “manca di credibilità, trasparenza e democrazia, e il suo lancio sta vacillando”. Lo ha affermato la segretaria generale del Partito dei costituzionalisti liberi (Pdl), Abir Moussi, in una dichiarazione stampa. Nelle scorse settimane, il capo dello Stato aveva annunciato che la consultazione sarebbe iniziata il primo gennaio, “ma questo non è avvenuto”, ha aggiunto Moussi. La leader del partito reazionario tunisino ha annunciato che “né il governo, né il ministero delle Tecnologie della Comunicazione o il ministero dei Gioventù e dello Sport hanno comunicato ai cittadini il rinvio di tale consultazione”. (Tut)