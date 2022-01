Difesa: Esercito algerino acquisisce nuovo sistema di guerra elettronica cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria ha acquisito un avanzato sistema di guerra elettronica cinese alla fine dello scorso anno. Lo ha rivelato il sito web algerino specializzato in notizie e analisi militari "Menadefense", spiegando che "questo sistema è integrato nella guerra elettronica, prodotto dalle società cinesi Elinc e Ceic". Secondo il sito internet algerino, "le informazioni su questo nuovo prodotto sono pochissime e non devono essere confuse con il sistema antiaereo Chl-903.". Secondo la stessa fonte, "i vantaggi di questo nuovo sistema è che rileva i radar nemici per una distanza di 600 chilometri, determina le posizioni, classifica i movimenti nemici a queste distanze e protegge i radar e i sistemi antiaerei dai missili anti-radiazioni". (Ala)