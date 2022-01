Romania: ministro Salute, i primi mesi del nuovo anno si annunciano difficili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi mesi del nuovo anno si annunciano difficili perché la pandemia di Covid-19 non è ancora stata superata: per superarla la Romania ha bisogno di solidarietà, responsabilità ed empatia. Lo ha detto il ministro della Salute romeno, Alexandru Rafila, in un post sulla sua pagina di Facebook. Il ministro della Salute ha annunciato che sta preparando una strategia che consentirà il passaggio della pandemia e, successivamente, la ripresa del sistema sanitario. "Sto lavorando con i miei colleghi per superare questo periodo il prima possibile e poi passare alla ricostruzione del nostro sistema medico. L'accesso a servizi medici di qualità migliorerà le nostre vite. Il mio desiderio più forte è trovare la strada per una vita senza costrizioni, per poter viaggiare e partecipare in sicurezza ad eventi culturali e sportivi. Ci sforziamo di tenere aperte le scuole, questa essendo la base per avere nuove generazioni sane e istruite", ha aggiunto Rafila che ha ringraziato i dipendenti del sistema sanitario per lo sforzo profuso durante i due anni di pandemia. "Continuo ancora a contare sulla vostra professionalità, generosità e altruismo. Solo insieme possiamo riuscirci", ha concluso Rafila. (Rob)