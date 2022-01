Colombia: almeno 17 morti in scontri tra gruppi armati al confine con il Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 17 persone sono morte e oltre duemila persone potrebbero essere costrette ad abbandonare le loro abitazioni a seguito degli scontri tra gruppi armati nel dipartimento colombiano di Arauca, al confine con il Venezuela. Gli scontri, riferisce il quotidiano “El Espectador” citando fonti locali, si sono registrati nei municipi di Tame, Fortul e Saravena, dove si sono scontrati membri della dissidenza delle Farc e dell’Esercito di liberazione nazionale (Eln). In un comunicato pubblicato su Twitter le autorità del municipio di Tame chiedono con urgenza l’attivazione di un corridoio umanitario sicuro e alloggi per accogliere le oltre duemila persone che hanno manifestato la volontà di lasciare la zona per proteggere la loro vita e quella delle loro famiglie. (segue) (Mec)