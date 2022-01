Energia: Arabia Saudita presenta prima gara per esplorazione mineraria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita intende rendere il settore minerario una destinazione più attraente per gli investimenti esteri. Nell'ambito delle misure intraprese dal Regno per ridurre la dipendenza dai prodotti petroliferi nell'economia, infatti, il governo ha prestato sempre più attenzione negli ultimi anni al settore minerario. Secondo il quotidiano "Al Ain", il ministro saudita dell'Industria e delle risorse minerarie, Bandar bin Ibrahim Al Khorayef, ha inaugurato l'iniziativa "Accelerated Exploration", annunciando il lancio della prima licenza di esplorazione mineraria presso il sito di Al Khunayqiyah nel governatorato di Al Quwaiiyah, a Riad, in linea con gli obiettivi del programma Vision 2030 e e dello sviluppo industriale e servizi logistici "Ndaleb". L’obiettivo è sfruttare le opportunità del settore minerario per renderlo il terzo pilastro dell'industria nazionale.(Res)