India: Covid, al via la vaccinazione della fascia di età 15-18 anni

- È iniziata oggi in India la vaccinazione contro il coronavirus della fascia di età 15-18 anni. Per la categoria è stato deciso di utilizzare solo il Covaxin, prodotto dalla casa farmaceutica indiana Bharat Biotech e approvato per l’uso di emergenza a partire dai 12 anni, benché nel Paese anche un altro vaccino nazionale sia stato autorizzato per la somministrazione a partire dai dodicenni: lo ZyCoV-D sviluppato da Zydus Cadila (o Cadila Healthcare). Il Covaxin è stato autorizzato per l’uso di emergenza anche dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ma a partire dai 18 anni. Dal 10 gennaio, inoltre, inizieranno le somministrazioni delle terze dosi per gli over 60 con comorbilità e per gli operatori sanitari e gli altri lavoratori in prima linea che abbiano ricevuto la seconda dose da almeno 36 settimane (nove mesi). (segue) (Inn)