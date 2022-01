Spagna: Podemos chiede commissione inchiesta su abusi della Chiesa contro i minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unidas Podemos (Up) depositerà nei prossimi giorni insieme a Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) ed Eh Bildu la richiesta di creare una commissione d'inchiesta al Congresso dei deputati spagnolo (la camera bassa del Parlamento) sugli abusi sui minori da parte della Chiesa cattolica. Il presidente del gruppo parlamentare di Up, Jaume Asens, ha affermato in un'intervista all'agenzia di stampa "Europa Press" che si aspetta di poter contare sul sostegno del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) del presidente del governo, Pedro Sanchez, in quanto si tratta di una iniziativa "ragionevole". Per Asens la commissione d'inchiesta seguirebbe le indicazioni di Papa Francesco che in varie occasioni ha espresso la necessità di indagare questi abusi che offendono "la coscienza dell'umanità". (Frp)