Kenya: attacco di sospetti militanti al Shabaab, almeno 6 morti

- È di almeno sei morti il bilancio di un attacco armato condotto da sospetti militanti jihadisti di al Shabaab nella regione costiera di Lamu, in Kenya, al confine con la Somalia. Lo ha reso noto alla stampa il commissario della contea di Lamu, Irungu Macharia, aggiungendo che le forze di sicurezza stanno dando la caccia ai sospetti assalitori. I combattenti di al Shabaab hanno organizzato diversi attacchi su larga scala all'interno del Kenya in rappresaglia per l'invio di truppe in Somalia da parte di Nairobi nel 2011 nell'ambito della Missione dell'Unione africana in Somalia (Amisom). La regione di Lamu, in particolare, ha subito frequenti attacchi, spesso condotti con ordigni esplosivi posti lungo la strada. (Res)