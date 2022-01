Vaccino: in Piemonte a gennaio 1 milione e 400 mila dosi disponibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Piemonte nell'arco di questo mese è prevista la disponibilità di 1 milione e 400 mila vaccini per affrontare la campagna per le terze dosi. Lo ha annunciato la Regione in una nota stampa. Se si calcola l'uso di Moderna doppio, dal momento che per la dose booster basta mezza fiala, la disponibilità reale sarà di circa 1 milione e 600 mila dosi. Numeri che, spiegano dal Piemonte, "riusciranno a coprire in maniera più che sufficiente i target fissati dal generale Figliuolo e dalla stessa Regione di circa 50 mila somministrazioni al giorno". (segue) (Rpi)