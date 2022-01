Polonia: Covid, ministro Sanità annuncia nuove restrizioni se contagi continuano a crescere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la tendenza dei contagi di coronavirus in Polonia resta in crescita, mercoledì o venerdì potranno esserci decisioni sull’introduzione di nuove restrizioni. Lo ha dichiarato il ministro della Sanità, Adam Niedzielski. Intervistato dall’emittente radiofonica “Rmf Fm”, il ministro ha detto che “abbiamo cominciato tre giorni fa con un aumento del 10 per cento e ieri era superiore al 25 per cento. E’ un segnale chiaro di allarme”. Se questa tendenza proseguirà “prenderemo nuove misure restrittive”. Sulla natura di queste misure Niedzielski ha risposto che “parleremo di quanto fare a proposito delle scuole” e ha parlato di un “enorme costo” di “limitazione della didattica in presenza”. Ha inoltre aperto ad “altre restrizioni legate alla limitazione dell’attività economica, dei centri commerciali e di luoghi analoghi”. Stando agli ultimi dati giornalieri, i contagi di coronavirus confermati ieri sono 6.422 e i decessi 9. Il dato più preoccupante è quello dei ricoverati con Covid-19, che sono attualmente 19.135. (Vap)