Cina-Uzbekistan: messaggi tra presidenti per 30mo anniversario rapporti diplomatici

- I presidenti di Cina e Uzbekistan, Xi Jinping e Shavkat Mirziyoyev, si sono scambiati messaggi in occasione del 30mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Per il leader cinese, la cooperazione tra le parti si è sviluppata all’insegna del mutuo beneficio e della solidarietà, divenendo un esempio per la comunità internazionale. La Cina “attribuisce grande importanza al progresso delle relazioni con l’Uzbekistan” e considera questo 30mo anniversario un’occasione per favorire l’ulteriore sviluppo del partenariato strategico globale, ha detto Xi. In risposta, Mirziyoyev ha definito gli ultimi 30 anni “un capitolo glorioso” nella relazione sino-uzbeka, dichiarandosi disposto ad approfondire la cooperazione con la Cina “a tutto campo”. (Cip)